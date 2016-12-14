У ОБСЄ нагадали, що не мають мандата для спостереження за можливими виборами на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав на брифінгу в окупованому Донецьку.

Він прокоментував журналістам заяву посла Федеративної Німеччини в Україні Ернста Райхеля стосовно того, що місцеві вибори на окупованій частині Донбасу можуть бути проведені до повернення контролю Україні над східною частиною українсько-російського кордону.

Раніше Райхель у Харкові наголосив, що місцевим виборам повинне передувати прийняття Верховною Радою відповідного закону щодо проведення цих виборів, а також закону щодо особливого статусу місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу.

Наступний крок, зазначав посол ФРН, полягатиме у тому, щоб ОБСЄ підтвердила, що ті вибори відповідають європейським стандартам. За словами Райхеля, якщо вибори не відповідатимуть стандартам, прийняті українським парламентом закони про особливий порядок не набуватимуть чинності.

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За запитання, чи відповідали так звані "праймеріз" на окупованих територіях стандартам ОБСЄ, представник СММ відповів, що Спеціальна моніторингова місія не має мандату для спостереження за виборами.

«З цієї причини, я тільки робив би припущення, якщо б відповідав на ваше запитання. Але важливо, що усі ті, хто підписали Мінські угоди, продовжують обговорення з пошуку рішень стосовно заходів, щодо яких вони домовилися», - сказав Хуг.

Він зауважив, що відповідно до мандату місії, спостерігачі намагаються допомогти сторонам конфлікту у процесі пошуку рішення шляхом надання їм об'єктивної інформації щодо ситуації на Донбасі.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року на той момент представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний заявляв, що СММ ОБСЄ не має мандата для верифікації можливих виборів у тимчасово окупованих районах Донбасу.

У грудні 2015 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про початок роботи щодо розширення мандату СММ ОБСЄ для контролю над ситуацією на Донбасі. Також він наголошував, що місія ОБСЄ повинна отримати мандат для спостереження за роззброєнням на Донбасі.