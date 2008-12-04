Путін погрожує прикрутити кран Європі, якщо Україна буде «капостити»

Росія скоротить подачу газу до Європи, якщо Україна буде його несанкціоновано відбирати з труби.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр РФ, лідер партії "Єдина Росія" сьогодні в прямому теле- і радіоефірі, відповідаючи на запитання росіян.

«Ми сподіваємося на взаєморозуміння з нашими (українськими) партнерами. Ми виходимо з того, що в нас не буде жодних проблем з транзитом наших енергоресурсів основним споживачам до західної Європи. Такі домовленості з Україною були досягнуті ще в минулі роки, і я сподіваюся, що вони ці домовленості справно виконуватимуть. Але якщо наші партнери не виконуватимуть ці домовленості або, як у минулі роки, несанкціоновано відбиратимуть наші ресурси з транзитної труби, ми змушені будемо скорочувати подачу. А що нам робити, куди нам подітися?», - запитав В.ПУТІН.

Він зазначив, що Росія має намір проінформувати з цих питань партнерів у Європі.