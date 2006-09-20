Ющенко чехвостить РНБО за шабаш, київського дядька і кримського прокурора

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає слабкою і недисциплінованою кримську владу і вимагає наведення порядку у земельному питанні в автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому Президент наголосив сьогодні, відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому питання суспільної ситуації в Криму, за визначенням глави держави, є «ключовим».

«Надзвичайно слабка влада, не дисциплінована. Складний владний механізм, процедури, у тому числі і фінансового режиму використання коштів, по суті зроблені так, щоб (здійснювати) політику хабарництва, а не цільового використання коштів на різні програми», - наголосив В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що всіх представників влади повинні насторожувати «тіньові процеси, які відбуваються і у владі, і у бізнесі, і у житті цієї частини території України».

При цьому Президент наголосив, що у різних державних і профільних програмах розвитку Криму нестачі немає, і завдання сьогоднішнього засідання - не вигадувати ще додаткові програми і приймати нові рішення, ігноруючи при цьому попередні програми і рішення, у тому числі і РНБО.

«Нам не рішення потрібні, нам потрібна воля, службовець, який бажає виконати це, а не формувати покрова для тінізації ситуації», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про забезпечення кримських татар землею, В.ЮЩЕНКО наголосив, що це питання не вирішується чесно і відкрито. Він поклав вину за невирішення цього питання на політиків, «які сидять за цим столом» (на засіданні РНБО), і які, за висловом Президента, «не можуть розібратися в трьох соснах». При цьому Президент зазначив, що саме з політичної точки зору необхідно вирішити проблему, як, з одного боку, забезпечити належні умови проживання представникам депортованого народу, які повертаються у Крим, а з іншого - знайти спосіб зробити це не за рахунок інших національностей, які вільно чи не вільно протягом 50 років оселялися на цій землі.

Тем ж саме, за словами В.ЮЩЕНКА, стосується і енергозабезпечення тих 5% населених пунктів Криму, які і досі живуть без електроенергії. «Це є питання коштів? Переконаний, що ні. Ні для Криму, ні для України. Це питання волі, волі влади, і безумовно, у першу чергу кримської», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, до кримської проблематики українська влада, і центральна, і місцева, серйозно не доходила, «бо кожного влаштовував невеличкий хаос, тому що з того живилися і в Києві».

Зокрема, наголосив Президент, «перед тим як дати кримському татарину 6 соток, київським дядькам відводили по 70 га, вибачте, не степового Криму, а Південного узбережжя». «І там вистачало доблесті Службі безпеки, гідності Міністерства внутрішніх справ, місцевих органів влади – усім вистачало, як пропускати це питання», - констатував В.ЮЩЕНКО.

При цьому, підкреслив він, протягом 16 років не були визначені основні земельні питання, як то попиту і пропозицій на землю в Криму.

«43 акції (акції протесту в Криму) проводяться сьогодні, нам тичуть перстом. Доки влада у центрі і на місці не побачить цю корупцію, люди не підуть з майданів», - наголосив В.ЮЩЕНКО, звертаючись до урядовців, в тому числі і кримських.

При цьому він зауважив, що виходячи з довідкових матеріалів про самозахоплення земель у Криму, не кримських татар за площею земель набагато більше, ніж представників депортованих народів. Цю ситуацію В.ЮЩЕНКО охарактеризував: «Шабаш іде». Зокрема, сьогодні, за його словами, спостерігається той час, коли можна захватити особливо цінні землі.

«Якщо прокурор одного з міст Криму доводить за землю людину, що вона випригує з вікна, то ніхто не поцікавився, як у прокурора може бути 7 гектарів Південного берегу Криму. Паї мама віддала? Чи по спадщині перейшло 7 га?», - запитав Президент, звертаючись до керівників правоохоронних органів.

Натомість, за його словами, роками тягнуться питання з людьми, які роками страждають і дійсно потребують цю землю.