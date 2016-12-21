Чи може ЦВК працювати "безголовим"

21 грудня суддя Солом’янського районного суду Києва Віталій Українець цілий робочий день присвятив двом клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: щодо обрання запобіжного заходу для голови ЦВК Михайла Охендовського та щодо відсторонення його від посади на два місяці.

Якщо по першому рішенню було сяк-таке «соломонове» рішення: відмовили у заставі в 1 млн 292 тис гривень, але зобов’язали голову ЦВК не відлучатися з дому без дозволу детективів НАБУ, то у справі про відсторонення сторона обвинувачення програла вчисту.

Головним аргументом адвокатів Михайла Охендовського, чому його не можна відсторонювати від виконання обов’язків ні на день, було те, що без голови Центрвиборчкому зупиниться виборчий процес як такий. Адже - наполягали вони – на нього зав’язано багато рішень і підписів: від банальної видачі зарплат колективу ЦВК, до підбиття підсумків виборів.

Сторона обвинувачення, готуючись до процесу над очільником Центрвиборчкому, мала би згадати, що прецедент, коли ЦВК в Україні лишалася без керівника, вже мав місце у 2013 році

Сторонній глядач міг би і погодитися з цим аргументом, мовляв, дійсно, не можна лишати країну з паралізованим Центрвиборчкомом. Але, на жаль, на цьому свою лінію у досить непересічному судовому процесі програли професійні юристи, які представляли САП і НАБУ.

Штука в тім, що сторона обвинувачення, готуючись до процесу над очільником Центрвиборчкому, мала би згадати, що прецедент, коли ЦВК в Україні лишалася без керівника, вже мав місце у 2013 році.

Нагадаю, тоді Верховна Рада припинила повноваження Володимира Шаповала на посаді голови Центрвиборчкому, оскільки йому виповнилося 65 років. Однак, залишаючи посаду, він не залишив розпорядження, хто саме виконуватиме обов’язки голови до того, як з’явиться новий керівник.

Представники САП і НАБУ не скористалися цим простим контраргументому суді на стадії доповнень та судових дебатів.Хоча він цілком руйнує доводи захисту.

Щоб ЦВКне залишалася без очільника, в той же день – це було 4 липня – Центрвиборчком на своєму засіданні протокольним рішенням обрав тимчасово виконуючого обов’язки голови – Андрія Магеру.

А вже 7-го липня 2013 року ЦВК обрала нового керівника – Михайла Охендовського, якого сторона обвинувачення безуспішно намагалася відсторонити від виконання обов’язків голови Центрвиборчкому 21 грудня 2016 року у Солом’янському районному суді Києва…

Втім, представники САП і НАБУ не скористалися цим простим контраргументому суді на стадії доповнень та судових дебатів.Хоча він цілком руйнує доводи захисту. І такий непрофесіоналізм, зважаючи на значущість цих новостворених відомств, досить важко вибачити.

Дмитро Хилюк