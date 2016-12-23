Путін назвав умову звільнення українських політв'язнів
13:15, 23 грудня 2016Політика
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Путін заявив, що для амністії Сенцова і Сущенка українська сторона повинна відмовитися від «будь-яких ворожих дій проти РФ».
Володимир Путін на прес-конференції 23 грудня / REUTERS
Про це Путін заявив під час прес-конференції у Москві в п’ятницю, пише "РИА Новости".
За словами Путіна, за відсутності «ворожих дій» з боку Києва можна говорити і про амністію українських політв'язнів.
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Також Путін розповів, що не влаштовує "представників Донбасу" в процесі переговорів з Україною про обмін полоненими.
За словами глави Путіна, Україна не бажає включати в список на обмін затриманих на її території осіб, вважаючи їх затриманими "за законом".
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