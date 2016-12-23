Путін назвав умову звільнення українських політв'язнів

Про це Путін заявив під час прес-конференції у Москві в п’ятницю, пише "РИА Новости".

За словами Путіна, за відсутності «ворожих дій» з боку Києва можна говорити і про амністію українських політв'язнів.

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Також Путін розповів, що не влаштовує "представників Донбасу" в процесі переговорів з Україною про обмін полоненими.

За словами глави Путіна, Україна не бажає включати в список на обмін затриманих на її території осіб, вважаючи їх затриманими "за законом".