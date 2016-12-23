Путін пояснив, чому не погоджується на обмін полоненими з Україною

"Свого часу президент Порошенко висловив ідею обміну "всіх на всіх". Я з цим повністю згоден, але пізніше з'ясувалося, що за цією формулою ховаються деталі, які не влаштовують представників Донбасу", - заявив Путін у ході прес-конференції в Москві.

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"Якщо вже всіх на всіх - треба прийняти рішення про помилування і випустити всіх", - зазначив він.

За словами глави держави, Україна не бажає включати в список на обмін частину затриманих на її території осіб, вважаючи їх затриманими "за законом".

У той же час, за словами Путіна, "всі особи, що утримуються на Донбасі, українською владою визнаються утримуваними незаконно".

"Але є значна кількість осіб, які перебувають у в'язницях України і яких українська влада вважає законно засудженими і не бажають включати в список на обмін. Ось і проблема", - зазначив президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, Путін також висловив надію на те, що "рано чи пізно" відбудеться нормалізація відносин між Росією і Україною.