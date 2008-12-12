Новий склад правління УНП (список)

Члени Центрального проводу Української народної партії затвердили новий склад правління.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, до правління увійшли: Юрій КОСТЕНКО, Іван ЗАЄЦЬ, Олександр СЛОБОДЯН, Ярослав ДЖОДЖИК, Андрій ДАВИДЕНКО, Ганна СКРИПНИК, Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, Михайло БАТІГ, Сергій БЛОЩАНЕВИЧ, Олександр КЛИМЕНКО, Богдан КОЗАК, Володимир СТУПАК, Олександр ТОДІЙЧУК, Степан ХМАРА, Олесь ШЕВЧЕНКО, Юрій ШИРКО.

Крім того, Центральний провід УНП ухвалив низку заходів, реалізація яких здатна зберегти платоспроможність позичальника і фінансову безпеку кредитора.

Зокрема, УНП рекомендує надати право позичальникам, які втратили роботу і стали на облік до Центру зайнятості, відтермінувати час повернення відсотків по кредиту до відновлення стійкого джерела доходу. До цього часу пропонується сплачувати банку помірну «орендну плату», що зараховується до сплати основної суми боргу. При цьому банк зобов’язується утриматися від виселення, а позичальник – вчасно сплачувати орендну плату.

Також пропонується зменшити суму обов’язкових виплат позичальникам, яким зменшено заробітну плату і які не в змозі сплачувати борг та відсотки у докризових розмірах.

УНП вважає за потрібне дозволити банку надавати пільгові умови погашення кредиту позичальникам в разі якщо боржник продовжує здійснювати хоча б мінімальні, але щомісячні виплати.

Крім того, пропонується визнати, що факт розтермінування боргу – якщо по ньому здійснюються мінімальні помісячні проплати (в т. ч у вигляді оренди) - не повинен призвести до його декласифікації за нормативами НБУ і, таким чином, не повинен збільшити обсяг резервування коштів відповідним банком.

Члени УНП виступають за внесення законодавчих змін до закону про оподаткування прибутку підприємств, щоб нараховані, однак несплачені відсотки, штучно не збільшували базу оподаткування.

Також пропонується надати право позичальнику здійснювати безготівкові розрахунки за споживчим кредитом за умови, що він має депозит у будь-якому банку за рахунок цього депозиту і заохочувати сумлінних позичальників зниженням ставки, ліквідацією комісійних, сплатою банком за власний кошт щорічної вартості страхування предмета іпотеки чи власне позичальника».

На переконання членів Центрального проводу УНП, «зазначені заходи мають діяти протягом дії Закону України №639-УІ «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».