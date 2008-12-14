Литвин не хоче братися за зміни до Конституції мінімум рік

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН пропонує мінімум на рік відкласти внесення змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Умані, де перебуває з робочою поїздкою.

За словами В.ЛИТВИНА, зміни до Конституції необхідно вносити, «але не сьогодні». «Мінімум на один рік необхідно відкласти розмови про зміни до Конституції України», - наголосив голова ВР. На його думку, це можна робити після проведення президентських виборів.

Говорячи про необхідність змін до виборчого законодавства, голова ВР зазначив, що сьогодні вони не на часі, оскільки наступні вибори до парламенту відбудуться у 2012 році. В.ЛИТВИН зазначив, що має бути відновлена система, коли депутати закріплені за округами.