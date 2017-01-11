Трамп погодився забути про Україну в обмін на послуги російських хакерів – доповідь

Про це йдеться у «компроматі» на новообраного президента США, оприлюдненому виданням Buzzfeed.

«Російський режим стояв за нещодавнім витоком бентежних електронних листів Демократичного національного комітету до платформи WikiLeaks», – йдеться в тексті доповіді.

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«В обмін команда Трампа погодилась відсторонитися від російського вторгнення в Україну, як частини кампанії, і зайнятись оборонними обов’язками США-НАТО у Балтії та Східній Європі, щоб відвернути увагу від України, пріоритетної для Путіна, тема якої повинна бути витравлена» — йдеться у «компроматі».

Як повідомляв УНІАН, американське видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь про збір російськими спецслужбами компромату на обраного президента США Дональда Трампа.

Трамп назвав цю доповідь неправдивою, а її публікацію — «політичним полюванням на відьом».