Трамп погодився забути про Україну в обмін на послуги російських хакерів – доповідь

11:47, 11 січня 2017
Політика
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В обмін на отримання даних з електронної пошти керівника виборчого штабу кандидатки у президенти США Гілларі Клінтон, Дональд Трамп погодився відвернути увагу від російського вторгнення в Україну.

Дональд Трамп / REUTERS

Про це йдеться у «компроматі» на новообраного президента США, оприлюдненому виданням Buzzfeed.

«Російський режим стояв за нещодавнім витоком бентежних електронних листів Демократичного національного комітету до платформи WikiLeaks», – йдеться в тексті доповіді.

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Росія стояла за витоком електронних листів демократів / Скріншот з доповіді

«В обмін команда Трампа погодилась відсторонитися від російського вторгнення в Україну, як частини кампанії, і зайнятись оборонними обов’язками США-НАТО у Балтії та Східній Європі, щоб відвернути увагу від України, пріоритетної для Путіна, тема якої повинна бути витравлена» — йдеться у «компроматі».

Трамп погодився забути про Україну в обмін на дії хакерів / Скріншот з доповіді

Як повідомляв УНІАН, американське видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь про збір російськими спецслужбами компромату на обраного президента США Дональда Трампа.

Трамп назвав цю доповідь неправдивою, а її публікацію — «політичним полюванням на відьом».

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Новина в сюжеті: Компромат РФ на Трампа
Теги: #Росія#Україна#США#Трамп#компромат