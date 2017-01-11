"Компромат" на Трампа не викликає жодної довіри – WikiLeaks

Такий висновок робить портал WikiLeaks у своєму Twitter.

«35-сторінковий файл, опублікований Buzzfeed щодо Трампа, не є звітом розвідки. Стиль, факти і дати не демонструють ніякого довіри», – йдеться в повідомленні.

35 page PDF published by Buzzfeed on Trump is not an intelligence report. Style, facts & dates show no credibility.https://t.co/twa8pJMMtP — WikiLeaks (@wikileaks) 11 января 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, американське видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь про збір російськими спецслужбами компромату на обраного президента США Дональда Трампа.

Автор доповіді заявляє, що колишній співробітник російських спецслужб розповів йому про стеження ФСБ за Трампом, коли той був у Москві у 2013 році. Зокрема, як стверджується, російські спецслужби прослуховували номер у готелі Ritz Carlton, куди Трамп запрошував повій.

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Також у доповіді стверджуються, що в обмін на отримання даних з електронної пошти керівника виборчого штабу кандидатки у президенти США Гілларі Клінтон, Дональд Трамп погодився відвернути увагу від російського вторгнення в Україну.

Трамп назвав цю доповідь неправдивою, а її публікацію — «політичним полюванням на відьом».