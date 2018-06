"Компромат" на Трампа не викликає жодної довіри – WikiLeaks

Такий висновок робить портал WikiLeaks у своєму Twitter.

«35-сторінковий файл, опублікований Buzzfeed щодо Трампа, не є звітом розвідки. Стиль, факти і дати не демонструють ніякого довіри», – йдеться в повідомленні.

35 page PDF published by Buzzfeed on Trump is not an intelligence report. Style, facts & dates show no credibility.https://t.co/twa8pJMMtP