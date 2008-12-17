Литвин просить «не слинити тему коаліції»
Спікер закликав депутатів не скиглити
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає головним позитивом від створення коаліції працюючий парламент.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні ВР, відповідаючи на критику з боку представників фракції Партії регіонів щодо незаконності створення коаліції.
В.ЛИТВИН назвав «абсолютно поганим» те, що парламент «фактично не працював» з 2006 року.
За його словами, сьогодні Верховна Рада почала працювати, «і це добре». «Ми підхопили падаючу країну, за яку ми всі несемо відповідальність», - зазначив В.ЛИТВИН.
Він закликав представників Партії регіонів «не втрачати обличчя». В.ЛИТВИН наголосив, що на сьогодні недоцільно оцінювати результати роботи коаліції у парламенті, оскільки минуло лише три дні.
Також він закликав «не слинити тему коаліції». За його словами, «потрібна працююча Верховна Рада, і давайте будемо працювати, бо країна падає».
Як сказав голова ВР, не можна «здати Україну в оренду або віддати її в управління разом з людьми».
«Не скигліть, будь ласка, давайте разом працювати», - наголосив В.ЛИТВИН, звертаючись до фракції Партії регіонів.