Порошенко закликав ОБСЄ сприяти звільненню українських політв’язнів у РФ

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час зустрічі з Курцом Порошенко також закликав ОБСЄ реагувати всіма можливими засобами на порушення Москвою прав українських громадян на окупованих територіях.

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Зокрема, глава держави висловив впевненість, що сьогодні, коли Росія брутально порушує зобов’язання в рамках Організації, Австрія під час головування в ОБСЄ виходитиме з позицій необхідності відновлення поваги до верховенства права, зокрема принципів Гельсінського заключного акту.

«Маємо кожного дня давати чітко зрозуміти Росії, що їй не уникнути відповідальності за кричуще нехтування нормами та принципами міжнародного права, а її надії на послаблення санкційного тиску – марні», - підкреслив Порошенко.

Також президент привітав намір австрійського головування посилити технічні можливості СММ ОБСЄ, що має важливе значення для контролю за дотриманням режиму припинення вогню та фіксування фактів постачання російських озброєнь та військовослужбовців на Донбас.

Крім того, глава держави відзначив, що врегулювання ситуації на Донбасі вимагає застосування всього потенціалу ОБСЄ. В цьому контексті ключове значення має продовження започаткованої німецьким головуванням роботи над питанням розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ в регіоні, вважає Порошенко.