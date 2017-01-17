У БПП вважають, що Україні потрібно доносити світу простий факт – Росія є агресором

Про це народний депутат фракції БПП, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз повідомила в себе на сторінці в Facebook.

«Мова не йде про те, що це відбудеться завтра чи післязавтра, однак, це обов’язково відбудеться. Хай навіть на це може знадобитися довгий час. Потрібно враховувати, що Росія на сьогоднішній день фактично ігнорує всі міжнародні судові інстанції. Тому, навряд чи потрібно очікувати, що Росія захоче виконувати їх рішення», – зазначила Фріз.

Парламентар також звернула увагу на те, що 19 січня в Росії буде оголошене рішення Конституційного Суду РФ щодо можливості невиконання Росією рішення Європейського суду по правам людини по справі ЮКОСу.

«Варіантів рішення там небагато. Зараз мова йде про Міжнародний суд ООН. І я переконана, що Росія, якщо запахне смаженим, буде шукати всі можливості для того, щоб в кінці кінців заблокувати його рішення і створити максимальний піар-шум, звинувачуючи Україну в усіх гріхах».

«Однак, незважаючи на це, Україні потрібно відстоювати свою позицію в міжнародних інстанціях і доносити світу простий факт: Росія є агресором, вона систематично порушує права людини на окупованих територіях по багатьом критеріям, фінансує терористів і порушує безліч норм міжнародного права. Рано чи пізно це буде мати наслідки: не тільки інформаційні, але й юридичні. Тож ми маємо використовувати кожну можливість», – відзначила Ірина Фріз.