Ісландія, Канада та Домінікана: депутати розповіли, де провели зимові канікули (відео)

Географія відпусток нардепів розповсюдилась на Арабські Емірати, Домініканську республіку, Марокко, Німеччину, Канаду, передає ТСН.

"Я був, де і завжди буваю, у Канаді із сім'єю, а ще я полетів в Домінікану, обійшлось десь у 4 тисячі доларів", - розповів позафракційний Дмитро Добродомов.

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"Нікуди не їздила, ремонт робила в хаті і картини малювала", - ділиться нардеп "Народного фронту" Тетяна Чорновол.

Нардеп з "Батьківщини" Альона Шкрум використала канікули, щоб втілити мрію: "У мене була мрія велика – поїхати в Ісландію, і я була в Ісландії. Тисячу доларів максимум потягнули всі витрати".

З відпусток нардепи повернулись не лише із засмагою, а й із зайвими кілограмами, й давали обіцянку схуднути найближчим часом.