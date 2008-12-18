Пинзеник, Стельмах і Дубина псують Ющенку настрій у «Борисполі»

Президент збирається в Миколаїв

Президент проводить зустріч із головою НБУ, міністром фінансів та головою «Нафтогазу» Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч із головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ, міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ та головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ. Зустріч відбувається в аеропорту «Бориспіль» перед відльотом глави держави із робочою поїздкою до Миколаївської області, повідомляє прес-служба Президента України. Основні теми зустрічі – ситуація з розрахунками за імпортований Україною газ та курсова політика. Участь у зустрічі також бере заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

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