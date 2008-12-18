Ющенко загрожує банкам позбавленням ліцензій

Національний банк України здійснить перевірку переважної більшості українських банків і позбавлятиме їх ліцензій у разі виявлення порушень з валютними операціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив сьогодні журналістам після зустрічі з міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ, головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ і головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ.

За словами Президента, найближчими днями НБУ радикально посилить контроль за банківською системою, зокрема, уже перевіряється 18 банків.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що загалом буде перевірена «левова частина» українських банків. Зокрема, вони перевірятимуться щодо обгрунтованості проведення кредитних операцій, дотримання чинного законодавства щодо обслуговування депозитів тощо. «Я як Президент заявляю, що у разі виявлення порушень ці банки мають бути позбавлені ліцензії, хто на 3 місяці, хто на 6, а хто назавжди», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу В.СТЕЛЬМАХ підкреслив, що Нацбанк планує інтенсифікувати перевірку банків з тим, щоб вони «вели себе коректно і в першу чергу задовольняли потреби, пов’язані з економічними процесами на валютному ринку, в тому числі через готівковий курс».

Голова НБУ також сказав, що стосовно банків, які поводились некоректно щодо здійснення антикризових заходів, будуть застосовуватись заходи адміністративного характеру.