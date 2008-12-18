Балога став «Особистістю року» за мистецтво руйнування

Голову Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГУ назвали «Особистістю року» за версією журналу «Корреспондент».

Про це оголосив головний редактор видання Віталій СИЧ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Український журнал «Корреспондент» вже всьоме в рамках щорічного проекту «Особистість року» назвав людей, які вразили Україну та світ 2008 р. Звання «Особистість року» «Корреспондент» присудив Віктору БАЛОЗІ», - повідомив В.СИЧ.

Журналіст зазначив, що «в мистецтві руйнування ця людина перевершила навіть визнаного майстра жанру – Юлію ТИМОШЕНКО».

«Ніколи ще «Особистістю року» за версією «Корреспондента» не була людина, яка посідає таку невисоку посаду, а саме – голови Секретаріату Президента. В одному зі своїх інтерв`ю Віктор ЮЩЕНКО назвав Секретаріат лише технічним, допоміжним органом, що забезпечує роботу Президента. Такі секретаріати є і в прем`єр-міністра, і в голови Верховної Ради, додав він тоді», - сказав В.СИЧ.

Головний редактор наголосив, що «Президент трохи лукавив». «Такого діяльного й ефективного голови Секретаріату як В.БАЛОГА немає в жодного з його колег. Протягом усього року В.БАЛОГА докладав усіх можливих – і не тільки – зусиль, щоб зіпсувати репутацію Ю.ТИМОШЕНКО – прем`єра та головного політичного опонента його патрона. Годився будь-який мотив. Війна між Секретаріатом і прем`єр-міністром вийшла за рамки не тільки розумного, а і пристойного, часом нагадуючи сварку ображених дітей, відлуння якої поширювалося далеко за межі України», - пояснив В.СИЧ причини редакційного вибору.

Головний редактор також додав, що «свої навики та вміння колишній Закарпатський губернатор застосував не тільки в боротьбі з главою уряду». «В.БАЛОГА вміло маневрував і майстерно блефував, щоб зруйнувати будь-які альянси, які могли зашкодити Президентові – і в частині його повноважень, і коли йшлося про імідж глави держави в очах виборців, наголошує видання», - сказав В.СИЧ.

Журналіст констатував, що загалом 2008 рік в Україні минув під знаком протистояння між Президентом і прем`єр-міністром. «І В.БАЛОГА, висловлюючись боксерською термінологією, працював у цьому бою першим номером», - зазначив В.СИЧ.

«Корреспондент» звертає увагу читачів на те, що звання «Особистість року» не означає нагородження героя. Номінація – визнання того, що саме ця людина справила найбільший вплив на події, які відбулися в країні в році, що минає.

Роблячи свій вибір, редакція журналу враховувала кількість і значущість подій навколо певних політиків, урядовців, бізнесменів і діячів культури.

У минулому «Особистістю року» за версією журналу «Корреспондент» стала Ю.ТИМОШЕНКО - за силу і нелюдське завзяття на шляху досягнення політичних цілей. Вона виявилася першою, кого "Корреспондент" вибрав «Особистістю року» двічі. 2005 р. журнал присудив їй це звання за нестримне зростання популярності. Варто зазначити, що 2006 р. «Особистістю року» редакція назвала Олександра МОРОЗА за вчинок, який уможливив створення коаліції реґіоналів, комуністів і соціалістів. 2004 року видання відзначило цим званням переконливу перемогу Віктора ЮЩЕНКА в напружених президентських перегонах.

2003 року першість віддали одночасно двом політикам – В.ЮЩЕНКУ та Вікторові МЕДВЕДЧУКУ, а перед цим - колишньому Президенту України Леоніду КУЧМІ.

Крім «Особистості року», журнал також спеціально відзначив людей, які відзначилися 2008 року в Україні та за кордоном – десять номінацій у розділі "Україна" і десять - у розділі "Світ".