Порошенко закликав Росію вивести війська з України та пояснив, навіщо Київ подав позов проти РФ до суду ООН

Про це Порошенко сказав в інтерв’ю Reuters під час перебування у Давосі на заходах Всесвітнього економічного форуму, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

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«Росія має вивести свої війська з України», - заявив президент.

Росія має вивести свої війська з України - Президент @Reuters@stephenjadler — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 18, 2017

Крім того, Порошенко нагадав, Україна подала позов у Міжнародний суд ООН в Гаазі, щоб довести, що Росія фінансує тероризм.

Також президент в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal висловив переконання, що Україна, борючись за свою незалежність, бореться за цінності всього демократичного світу.