Порошенко закликав Росію вивести війська з України та пояснив, навіщо Київ подав позов проти РФ до суду ООН
Президент України Петро Порошенко вкотре закликав Росію вивести війська з України.
Про це Порошенко сказав в інтерв’ю Reuters під час перебування у Давосі на заходах Всесвітнього економічного форуму, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.
Читайте такожУкраїна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН в Гаазі
«Росія має вивести свої війська з України», - заявив президент.
Росія має вивести свої війська з України - Президент @Reuters@stephenjadler— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 18, 2017
Крім того, Порошенко нагадав, Україна подала позов у Міжнародний суд ООН в Гаазі, щоб довести, що Росія фінансує тероризм.
Також президент в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal висловив переконання, що Україна, борючись за свою незалежність, бореться за цінності всього демократичного світу.
Україна подала у Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, щоб довести, що Росія фінансує тероризм - Порошенко @Reuters— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 18, 2017