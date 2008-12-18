Балога каже Тимошенко, що Ющенко готовий до жорстких кадрових рішень

Сьогоднішні заяви прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО лише спричиняють паніку на валютному ринку, вважає глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за словами В.БАЛОГИ, «прем`єр-міністр як завжди підміняє реальні дії істеричними заявами. Ніхто не зніме з уряду відповідальність за економічну ситуацію та фінансову ситуацію в країні. Страшним абсурдом може виглядати пояснення, що фінансова ситуація в країні існує окремо, а економічна ситуація живе окремо. А саме так хочеться представити ситуацію шановній Юлії Володимирівні».

«Сьогодні глава держави доручив правоохоронним органам навести порядок у банківській системі України, а саме жорстко чинити з банками - спекулянтами. Впродовж останніх днів відповідні структури перевірять кожний банк. Всі банки, де будуть доведені порушення, позбавлять ліцензій. Але сьогодні неприпустимо і недостойно державної особи посилювати серед населення паніку.

Уже завтра парламент готовий створити спеціальну тимчасову слідчу комісію. Президент закликає парламент заслухати вже у вівторок звіт Національного банку та уряду. Він готовий підтримати найжорсткіші кадрові рішення за його наслідками», - заявляє В.БАЛОГА.

«У питанні наведення порядку позиції Президента і парламенту синхронні. Натомість Юлія ТИМОШЕНКО, маючи всю повноту повноважень, була зобов`язана разом із НБУ забезпечити в країні фінансову стабільність. Замість того, щоб спільними зусиллями діяти, прем`єр в черговий раз займається голосним піаром!», - зазначає глава Секретаріату Президента.

«Заява Юлії ТИМОШЕНКО не має іншого пояснення, окрім її бажання за будь-яку ціну очолити реанімаційну команду, що бореться з наслідками її ж урядової діяльності. Навіть, якщо ціною її президентської кампанії у такому форматі стане фінансовий колапс країни», наголосив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 грудня, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила Національний банк України у спеціально спланованих операціях, які призводять до девальвації гривні.

Вона також виступила з вимогою до Президента України Віктора ЮЩЕНКА про негайне звільнення голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА.