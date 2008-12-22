Томенко побачив у Ющенкові довірену особу Януковича?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує проведення дострокових президентських виборів навесні наступного року.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА щодо останніх заяв ключових політичних гравців.

На його думку, позиція прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА як головних кандидатів на посаду Президента зрозуміла: вони готові до дострокової президентської виборчої кампанії, яка, найвірогідніше за все, відбудеться навесні.

«До того ж, Віктор ЮЩЕНКО, виступивши із відповідною заявою на телеканалі «Інтер», фактично, дав свою згоду на проведення президентської кампанії. Зрозуміло, що його висловлювання стосовно Юлії ТИМОШЕНКО – це фрази, скоріше, кандидата у Президенти або політика, але не Президента України», - вважає М.ТОМЕНКО.

Таким чином, на його переконання, можна констатувати, що в Україні вже оголошена дострокова президентська виборча кампанія, і вірогідність її проведення весною є дуже високою.

«Адже система влади не зможе ефективно функціонувати, коли риторика ключових гравців є риторикою не державних діячів, а кандидатів у Президенти», - зауважив віце-спікер.

За його словами, єдина проблема цієї виборчої кампанії полягає у тому, що, згідно з соціологічними дослідженнями, В.ЮЩЕНКО не є реальним кандидатом у Президенти. «А тому стиль його висловлювань на адресу Ю.ТИМОШЕНКО у даній ситуації на каналі, що, за оцінками експертів, належить інвесторам Партії регіонів, більше пасує довіреній особі В.ЯНУКОВИЧА, аніж самостійному кандидатові», - переконаний М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня в інтерв’ю телеканалу “Інтер” Президент В.ЮЩЕНКО називав прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО авантюристкою, яка лише бореться за владу.

Також він заявив, що коаліція у Верховній Раді сформувалася на основі «політичної корупції».