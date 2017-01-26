Аваков розповів, коли оприлюднить результати розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, коли оголосить про результати розслідування справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета наступного тижня на брифінгу. Про це очільник МВС написав на своїй сторінці у Facebook.

У той же час, Аваков наголосив, що ніхто не уповноважений слідством оголошувати про результати розслідування.

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«Справа про вбивство Павла Шеремета: на наступному тижні відбудеться брифінг міністра і керівників слідчої групи по ходу розслідування. Ніхто інший не володіє результатами слідства і не уповноважений слідством до оприлюднення фактів і висновків з цього розслідування», - написав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.