Справа Шеремета: суд дав доступ до мобільних переговорів під час вбивства журналіста

Відповідні рішення Печерського суду від 12 вересня розміщено в реєстрі судових рішення, повідомляє "Українська правда".

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Так, згідно з рішенням судді Шапутько під тимчасовий доступ надана інформація в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у зазначених операторів з можливістю її вилучення, моніторингу щодо абонентів телекомунікаційних послуг у зоні дії певних базових станцій, які працювали в певний період часу в 2016 році.

Крім того, слідчим надано доступ до копії відеозапису з камер відеоспостереження, встановлених на фасаді будинку №53 на вулиці Богдана Хмельницького в Києві, який знаходиться у володінні служби безпеки готелю "Опера", з можливістю його вилучення.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув вранці 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин по 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помста за його професійну діяльність. Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.