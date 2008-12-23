Газпром скаржиться, що неплатежі Києва б'ють по російській економіці

Неплатежі Києва за поставлений з Росії газ позбавляють російську економіку додаткових інвестицій і завдають збитку російським виробникам товарів, аналоги яких імпортуються з України, заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ.

РІА “Новости” нагадує, що "Газпром" 18 грудня заявив, що Україна до кінця 2008 року не планує виплачувати борг, що залишився, перед компанією. В українському "Нафтогазі" висловили здивування цією заявою, проте наразі сплачено тільки 1 мільярд доларів з 2,4 мільярда доларів заборгованості за газ, поставлений у вересні, жовтні та листопаді (з урахуванням грудня ця сума оцінюється в 3,2 мільярда доларів).

"Кошти в обсязі 2,15 мільярда доларів, які не заплатила Україна, мають піти на розвиток російської економіки та забезпечення зайнятості росіян", - сказав С.КУПРІЯНОВ журналістам.

Посилаючись на дані директора Інституту енергетики та фінансів Леоніда ГРИГОР`ЄВА, він повідомив, що загалом у російській економіці 1 рубль капітальних вкладень дає приблизно 5 рублів загального зростання ВВП.

"Таким чином, додаткові інвестиції в російську економіку в розмірі 2,15 мільярда доларів, або 60,2 мільярда рублів, українського газового боргу можуть призвести в перспективі до збільшення ВВП країни на 301 мільярд рублів, або 0,72%", - сказав прес-секретар "Газпрому".

"Неплатежі України за газ фактично знижують собівартість української продукції та роблять її більш конкурентоспроможною на зовнішніх ринках, у тому числі в Росії. Враховуючи те, що велику частину товарів, які імпортують з України, також виробляють у Росії, неплатежі за газ завдають збитку, передусім тим галузям, з якими на внутрішньоросійському ринку конкурують українські товари", - заявив С.КУПРІЯНОВ.

Зокрема, за його словами, йдеться про чорну металургію, важке машинобудування, виробників енергетичного й електроустаткування.

"Це не може не позначитися на цих галузях і людях, які в них працюють", - сказав офіційний представник "Газпрому".

За даними Росстату, з січня по листопад Україна експортувала до Росії товарів на загальну суму понад 15 мільярдів доларів, зокрема чорних металів на 2,383 мільярда доларів, залізничної техніки - на 2,089 мільярда доларів, ядерних реакторів і котлів - на 1,822 мільярда доларів, виробів з чорних металів - на 1,170 мільярда доларів.

Товари, які постачає Україна, виробляють також у Росії.