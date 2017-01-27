Турчинов згадав, як у 2014 році добровольці зупинили спроби армії Путіна привести "легітимного"

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації в Києві книги “Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну” заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

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“Сьогодні за моделлю добровольчих батальйонів побудована армія, за моделлю добровольчих батальйонів побудована Національна гвардія, і за цією моделлю ми будуємо нашу міць, за цією моделлю ми будуємо нашу перемогу”, - сказав він.

Турчинов нагадав, що російська агресія проти України розпочалася 20 лютого 2014 року, коли на Майдані Незалежності в Києві розстрілювали героїв Небесної сотні. “Росіяни — вони все добре розрахували: режим Януковича приречений, а нової влади ще немає, вони почали тоді, коли української армії фактично не було — системно роками знищувався оборонний потенціал України і так, щоб не піднявся, щоб опору не було”, - наголосив Турчинов.

Він зауважив, що у той час уздовж кордонів України було сконцентровано приблизно 80 тис. добре озброєних і підготовлених російських військ.

За словами Турчинова, в умовах відсутності ресурсів треба було в найкоротший час перекинути на Схід сили, які були в наявності, щоб хоча б зустріти ворога на найбільш небезпечних напрямках — Київ, Суми, Харків, тощо.

“Вони (росіяни) хотіли спокійно пройти зі Сходу на Захід, і з військовим обозом привести, як вони казали, “легітимного президента”. Але зупинили їх добровольці-герої — ті, які були одягнені, хто в що, і як правило, лише зі стрілецькою зброєю в руках”, - підкреслив Турчинов.

Він наголосив, що саме добровольчі батальйони дали змогу виграти час і створити армію, відновити оборонно-промисловий комплекс, розробити і почати випускати нові зразки зброї.

У свою чергу присутній на заходів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що книга «Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну» - це українська історія, історія українських воїнів. “Це приклад історії для всіх українців, в тому числі для тих, які потім будуть читати про ці події, згадувати, як формувалися добробати”, - сказав глава МВС.