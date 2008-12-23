Ющенко заявляє про необхідність або розрахуватись за газ...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що необхідно або розрахуватись за газ, закачаний в українські підземні сховища, або передати його іншим власникам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що у разі, якщо це газ сезонного споживання, то уряд має формувати таку політику, яку формують інші країни. «Хто закачує сезонний газ у підземні сховища? Не споживач, постачальник. Чому Україна не може з труби відповідно до графіка та балансу брати (газ – УНІАН) на споживання у січні, лютому, березні стільки, скільки нам потрібно і не творити запасів», - сказав Президент, зауваживши, що при цьому розраховуватись за поточною ціною, якщо немає грошей для того, щоб формувати запас газу.

«Якщо ми захотіли зробити левову послугу, а чому левову? Тому що ціна на енергетичні продукти і на газ, в тому числі, падає – ми закупили у цьому році газ по 179,5 і не знаємо прогнозу ціни російського газу на 2009 рік. Щоб не трапилось так, що ми закупили газ по ціні дорожче, ніж ціна планового року», - зауважив Президент.

Він назвав безперспективною подібну політику в умовах, коли кон’юнктура ціни на газ змінюється. «Тому або ми повністю розраховуємося за газ той, який закачали по ціні поточного року, або ми змінюємо власника цього газу і передаємо чи «Газпрому», чи тій структурі, яка здатна розпорядитися цим газом на внутрішньому або зовнішньому ринках», - сказав Президент.

Він зауважив, що оскільки склалась ситуація, що в грудні в уряду немає грошей, щоб розрахуватись за цей газ і навіть немає грошей для виплати пенсій і заробітних плат, він змушений був поставити це питання перед НБУ. «Ми домовились в рамках останніх консультацій, що в рамках розрахунку по боргу за газ ми використаємо валютні резерви НБУ», - сказав Президент, водночас зауваживши, що НБУ не має жодного відношення до цих боргів. Він підкреслив, що це не є функцією Національного банку – тримати газову стабільність.

В.ЮЩЕНКО розповів, що 800 млн. доларів було перераховано з резервного фонду НБУ, більше 200 млн. – перераховано з виручки НАК «Нафтогазу», а частина боргу була реструктуризована на січень, лютий наступного року. «Таким чином на сьогодні це питання вирішено», - сказав Президент.

Також він зауважив, що сьогодні Олег ДУБИНА (голова правління НАК «Нафтогаз України» - УНІАН) повернувся з газових переговорів з Росії, але він ще не встиг доповісти про підсумки цих переговорів.