РФ блокує Мінські угоди і звільнення заручників в очікуванні лояльності нової адміністрації США – Геращенко

Російська Федерація блокує виконання Мінських домовленостей в очікуванні лояльності до себе з боку нової адміністрації США та нових урядів ряду європейських країн.

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Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко написала у Facebook.

"Виконання Мінських угод було заблоковано РФ і маріонеточними "руководителями республик" і тому, що РФ не збирається поки що виходити з Донбасу (але мета Москви - це не підкорення шахтарського краю, а вся Україна), і тому, що Кремль відверто чекав, що нова адміністрація в США може бути більш лояльною. А ще Кремль чекає, що 2017 принесе більш лояльні уряди в низці європейських країн", - написала Геращенко.

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На її думку, саме тому також з вересня фактично заблоковано питання звільнення українських заручників. Як зазначила Геращенко, "для Москви це козир у торгах за зняття санкцій". Вона пояснила, що мова йде й про політв'язнів в РФ, і про заручників на окупованих територіях.

«Погано, що світ дозволяє Кремлю, що більше двох років незаконно утримує українців, використовувати заручників як елемент торгу», - зазначила вона.

У зв’язку з цим, на переконання Геращенко, в цьому контексті дуже важлива солідарна позиція країн ЄС, вже висловлена лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії, що санкції мають тривати до повного виконання Мінських угод, тобто до повернення Україною контролю над кордоном, а безпекові й гуманітарні питання мають бути першочерговими.