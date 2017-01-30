Україна посідає восьме місце за кількістю звернень громадян до ЄСПЛ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова Верховного суду України Ярослав Романюк.

За його словами, у минулому році ЄСПЛ ухвалив 73 рішення за зверненнями громадян проти держави Україна, з яких 27 – з приводу порушення права на свободу та особисту недоторканність, тобто неправомірне, на думку заявників, обрання вітчизняними судами запобіжних заходів.

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Серед вказаної кількості винесених Європейським судом рішень є невжиття державними структурами України заходів ефективного розслідування, права на справедливий суд та розумні терміни тривалості судового процесу, зазначив Романюк.

Загалом, за даними голови ВСУ, впродовж минулого року кількість звернень громадян України до ЄСПЛ у порівнянні з 2015 року зросла приблизно на 30%.