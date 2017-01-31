Порошенко доручив передати на нагородження імена українських військових, які відзначилися в боях під Авдіївкою

Про це президент сказав під час наради з керівниками силових відомств у зв’язку із різким загостренням безпекової ситуації в районі промзони в місті Авдіївка Донецької області, повідомляє прес-служба глави держави.

«Особливо президент підкреслив необхідність відзначення державними нагородами тих, хто героїчно віддав своє життя, захищаючи мир та спокій українських громадян», – йдеться в повідомленні.

Також Порошенко зазначив, що роботи з відновлення енергопостачання в знеструмлених населених пунктах будуть проведені після припинення вогню в Авдіївці.

«Ми сьогодні проводимо весь комплекс зусиль для того, щоби відновити енергопостачання, ремонтні бригади за доповіддю голови ОДА (голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський – УНІАН) готові, і як тільки буде можливість, після припинення вогню, вони виїдуть для проведення робіт із відновлення енергопостачання», – сказав Порошенко.

Читайте такожПорошенко доручив Єлісєєву негайно винести питання щодо Авдіївки на розгляд Радбезу ООН (відео)

За його словами, вживаються необхідні заходи для того, щоби забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки та 3,5 тис. приватних будинків: військові розгорнули зимові намети, військово-польові кухні, уряд забезпечив генераторами; також створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.

Під час наради було розглянуто три ключових питання: безпекова ситуація в районі загострення бойових дій; гуманітарна ситуація та дії для забезпечення захисту цивільного населення; питання забезпечення міжнародної допомоги та притягнення до відповідальності російських бойовиків, які розгорнули бойові дії проти підрозділів Збройних сил України та проти цивільного населення.