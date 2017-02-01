Матеріали про вбивства нардепів у справі Лазаренка зникли в окупованому Криму - ГПУ (документ)

Матеріали кримінальних справ щодо вбивств народних депутатів Євгена Щербаня та Вадима Гетьмана вивезені до анексованого Криму. Таку відповідь дали у ГПУ виданню ZN.UA на запит щодо наявності інформації про вивезення матеріалів цих справ.

"У лютому 2014 року колишніми працівниками Головного слідчого управління за вказівкою керівництва Генеральної прокуратури України вказані кримінальні провадження у 368 томах вивезені до Головного управління СБ України в Автономній республіці Крим, внаслідок чого в подальшому дані кримінальні провадження втрачені", - йдеться в документі.

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Втім, зазначається, що пізніше, одне з проваджень вдалося відновити, втім 18.10. 2016 р. матеріали були витребувані до ГПУ.

При цьому, керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що матеріали, які зникли у Криму, стосуються екс-прем’єра Павла Лазаренка та його причетності до організації вбивства Щербаня та Гетьмана, яке проводилося в рамках окремого провадження в період з 2012 по 2014 роки.

"Після передачі до суду справи по виконавцях убивств Щербаня і Гетьмана, матеріали стосовно Лазаренка були виділені з цієї справи і об'єднані з іншими у "великій справі" Лазаренка, і ці матеріали є. Далі в 2012 році, з "великої справи" Лазаренка виділяють в окреме провадження справу саме за його обвинуваченням в причетності до організації вбивства, і цих матеріалів нема", - сказав Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН раніше, журналісти виявили у базі даних OCCRP документи, які свідчать, що близько 30 мільйонів доларів коштів, як вважають, пов’язаних із колишнім прем’єр-міністром України Павлом Лазаренком, перебувають на рахунку в банку в Литві. Ці кошти заморожені на рахунку місцевого відділення шведського банку SEB, і литовські суди кожні кілька місяців продовжують це замороження протягом останніх 17 років.

За даними розслідування, йдеться про частину з загалом приблизно 200 чи 250 мільйонів доларів, які пов’язують із Лазаренком і які були заморожені в кількох країнах із подання влади США ще 2004 року. Як мовиться в повідомленні, рахунок зі згаданими 30 мільйонами доларів у колишньому литовському банку Hermis належав банкові Лазаренка European Federal Credit Bank, уже ліквідованому. 2000 року литовське відділення банку SEB купило банк Hermis разом із цим рахунком.