Політологи: об’єднання з ЄЦ знищить Нашу Україну

Політологи вважають, що об’єднання з „Єдиним Центром” знищить «Нашу Україну».

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА», який у зв’язку із заявою депутата від НУ-НС Романа ЗВАРИЧА про плани Секретаріату Президента ліквідувати «Нашу Україну», вливши її уламки в «Єдиний Центр», зібрав відповіді експертів на запитання «Чи можливе об`єднання НСНУ і «Єдиного Центру?».

Зокрема, керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що об’єднання „Нашої України” та „Єдиного Центру” негативно позначиться, в першу чергу, на Президентові України: «Я думаю, що «Наша Україна» по-своєму приречена. Вона давно вже важко хворіла. У БАЛОГИ, як у глави Секретаріату і автора проекту «Єдиний Центр», немає іншого способу збереження себе на небосхилі і збереження свого впливу на В.ЮЩЕНКА”.

За словами політолога, є лише один такий спосіб – „проковтнути” «Нашу Україну». На його думку, тут питання стоїть або-або: „або потрібно знищувати «Єдиний Центр», і тоді В.БАЛОГА програв, або потрібно знищувати «Нашу Україну», і тоді Президент остаточно опиняється в дуже жорстких адміністративних і партійних лещатах. Президент може виявитися в чужих руках, він собі більше належати не буде. Все залежить від Віктора Андрійовича”.

В.НЕБОЖЕНКО наголошує, що в разі, якщо Президент “дозволить проковтнути” «Єдиному Центру» «Нашу Україну», то, окрім адміністративного контролю над собою, він ще матиме і партійний контроль над собою. „У нього не залишиться особистої політичної сили, яка залежала б виключно від нього. Найближчими днями поглянемо, яку дорогу обере В.ЮЩЕНКО: політичної евакуації в «Єдиний Центр» чи збереження «Нашої України» з усіма позитивними і негативними наслідками в майбутньому», - зауважив політолог.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ висловив думку, що фактично «Наша Україна» розкололась на тих, хто реально дивиться на світ і бачить мінімальні перспективи збереження в політиці В.ЮЩЕНКА, і на тих, хто не бачить іншого шляху, окрім співпраці з В.ЮЩЕНКОМ. „Я думаю, що за цих обставин частина «Нашої України» може погодитись на об`єднання з «Єдиним Центром» ну хоча б для гарантування певного фінансування. Ця частина за нинішніх обставин хоче все-таки скористатись існуючим рівнем популярності Президента для того, щоб зберегтись в політиці. Якщо так відбудеться, то це означатиме, що БАЛОГА переміг свого шефа і примусив його передати у спадок главі президентського Секретаріату і тим, хто його фінансує, бренд ЮЩЕНКА», - зауважує політолог.

У свою чергу голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО зауважив, що не можна говорити про ліквідацію «Нашої України». „Швидше за все, буде відбуватись або об’єднання декількох сил, або навіть повернення єдиноцентристів до «Нашої України». Але якщо це відбудеться, то це буде якщо не останній, то передостанній крок на шляху самознищення «Нашої України», - вважає він. В.ФЕСЕНКО наголошує, що “Наша Україна” фактично завершує свій історичний шлях як самостійний політичний суб’єкт, як такий політичний суб’єкт, який має потужну суспільну підтримку. „Мені здається, що якщо таке об`єднання відбудеться, то це призведе до чергового розколу. Більша частина більш-менш відомих людей відійдуть від неї. Думаю, на наступних парламентських виборах, після таких подій, ми навряд чи побачимо «Нашу Україну» присутньою в українському парламенті”, - прогнозує В.ФЕСЕНКО.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК наголосив, що НСНУ фактично вичерпав свій ресурс і вже є непотрібним проектом для всіх його учасників і всіх тих, хто робив ставку на цю політичну силу. На думку експерта, є очевидним, що сьогодні постало питання про створення нової політичної сили, або переформатування НСНУ в новий політичний проект. „Питання назріло. Хоча об`єднання з «Єдиним Центром» призведе до чергової партійної внутрішньої кризи. Можливо, мова буде йти про створення якісно нового політичного проекту, можливо, про розпуск НСНУ або участь його в більш широкому проекті за участі різних політичних сил. Це може бути, наприклад, Блок Ющенка або інший проект, в якому будуть брати участь всі пропрезидентські проекти», - зауважив В.КУЛИК.

Професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій ГАРАНЬ нагадав, що у «Нашій Україні» є ряд політиків, які виступають принципово проти об`єднання з «Єдиним Центром», „справедливо вбачаючи в БАЛОЗІ і членах його партії одну з тих сил, що цілеспрямовано руйнувала «Нашу Україну». Якщо цей план втілюватиметься в життя, це означатиме, що і без того невеличкої «Нашої України» залишиться ще менша частинка”, - вважає О.ГАРАНЬ. Він прогнозує ще один розкол в партії, який фактично ліквідує «Нашу Україну». „Мені, наприклад, важко уявити, як В’ячеслав КИРИЛЕНКО чи Ксенія ЛЯПІНА будуть об`єднуватись з «Єдиним Центром» БАЛОГИ», - зауважив політолог.