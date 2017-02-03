Лукашенко: Майдан - ганьба українського народу

13:42, 03 лютого 2017
Політика
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає що Революція гідності – ганьба українського народу.

Олександр Лукашенко / REUTERS

Про він заявив на великій прес-конференції, повідомляє Радіо Свобода.

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"Якщо я дуже помиляюся, то мене треба замінити на наступних президентських виборах. На наступних! Не треба через Майдан і революцію. Це ганьба для українців, що вони замінили президента на Майдані. Мене тільки на виборах", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко порадив російському лідерові Володимиру Путіну помиритися з Україною і запропонував свої послуги в якості посередника.

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Теги: #Майдан#Лукашенко