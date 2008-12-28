Президентська кампанія буде жорсткою і насиченою компроматом

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що майбутня кампанія з виборів Президента України буде жорсткою, складною і з великою кількістю компроматів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції “Підсумки роботи за 2008 рік та завдання Верховної Ради України на 2009 рік”.

“Сутичка за президентство буде настільки жорсткою, складною, з таким компроматом, що треба зробити все, щоб в цій боротьбі не поховати країну”, - наголосив спікер парламенту.

В.ЛИТВИН вважає, що політикам необхідно укласти свого роду “публічний пакт”, що до офіційного початку президентської виборчої кампанії ніхто про вибори не говорить.

На його думку, що політикам і високопосадовцям треба зосередитись на тому, щоб “відвести країну від безпечної межі і не викликати чергових революцій”.

В.ЛИТВИН наголосив, що всі учасники президентської кампанії мають публічно висловити позицію щодо того, щоб вибори глави держави відбулися “прозоро, демократично і без отих сутичок, які були у 2004 році”. За його словами, важливо, щоб не “вулиці” визначали результат виборів.