У ВР готують звернення до іноземних парламентів щодо ескалації агресії Росії проти України

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту повідомила голова комітету Ганна Гопко.

«Комітет зараз готує звернення Верховної Ради до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Російської Федерації проти України», - сказала Гопко.

Вона наголосила, що це питання є надзвичайно важливим, і комітет просить його розглянути, можливо, вже завтра.

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Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2017 року російські війська та контрольовані РФ бойовики на Донбасі почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня о 23:00 внаслідок обстрілів було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання та водопостачання Авдіївки, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

В неділю, 5 лютого, ремонтні бригади завершили роботи з відновлення ліній електропостачання до Авдіївки.

За даними Міноборони, станом на 6 лютого ситуація на флангах Авдіївки, зокрема в районах Кам'янки та позицій шахта Бутівка, залишається вкрай неспокійною.

«Як і раніше, окупанти не полишають своїх агресивних намірів. Масово застосовується важка зброя, яку противник зосередив на передовій, а також у своїй прифронтовій смузі», - наголосив речник відомства з питань АТО Олександр Мотузяник.

Всього упродовж доби на Донецькому напрямку сталося 26 ворожих обстрілів, 17 з яких з використанням важкого озброєння.