Климпуш-Цинцадзе у Європарламенті назвала обстріли Авдіївки воєнним злочином

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у Брюсселі на засіданні Підкомітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони.

"Ці обстріли були нелюдськими, тому що обстрілювалися навіть центри надання гуманітарної допомоги. Ми вважаємо, що особливо тривожними були факти того, що російські вояки не дозволяли відремонтувати систему електропостачання для людей, і був ризик екологічних та гуманітарних нещасних випадків, якби не зусилля, які були докладені для того, щоб цього не сталося. Ми переконані, що всі ці дії, які сталися в Авдіївці, можна кваліфікувати як воєнний злочин та порушення Женевської конвенції 1949", - заявила вона.

Климпуш-Цинцадзе також повідомила, що українська сторона 44 рази просила припинити вогонь, щоб провести відновлювані роботи.

За її словами, українська сторона також наполягала на терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи, але Росія заявила про те, що в цьому немає необхідності. "Це знову показує, як вони не готові зробити так, щоб Мінські домовленості були виконані... Україні не потрібно нагадувати про необхідність виконання Мінських домовленостей", - наголосила віце-прем'єр.

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Український високопосадовець детально розповіла в Європарламенті про загострення ситуації в Авдіївці, заявивши, що російська агресія "залишається найбільшим викликом не тільки для нас, але й для всього цивілізованого світу". Вона також акцентувала увагу, що обстріли велися із забороненого озброєння не тільки по українських військових, але й по цивільних.

Наприкінці свого виступу Климпуш-Цинцадзе закликала євродепутатів провести на наступному пленарному засіданні обговорення ситуації в Україні з подальшим ухваленням резолюції.

Цей запит був підтриманий, а головуюча на засіданні Анна Фотига повідомила, що відповідний лист буде направлено президенту Європейського парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня о 23:00 внаслідок обстрілів було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання та водопостачання Авдіївки, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

В неділю, 5 лютого, ремонтні бригади завершили роботи з відновлення ліній електропостачання до Авдіївки.

За даними Міноборони, станом на 6 лютого ситуація на флангах Авдіївки, зокрема в районах Кам'янки та позицій шахта Бутівка, залишається вкрай неспокійною.