У Представництві ЄС в Україні занепокоїлись через законопроекти, які можуть послабити боротьбу з корупцією

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі висловив занепокоєння щодо законопроектів, які можуть послабити боротьбу з корупцією в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Представництва ЄС в Україні у Twitter.

"Посол Мінґареллі: хвилюємося через деякі запропоновані законопроекти, які можуть послабити боротьбу з корупцією. Прозорий і незалежний аудит НАБУ – ключовий. Міжнародна участь у ньому - правильний сигнал. (Законопроект) № 5430 йде врозріз цьому (УНІАН: проект закону про внесення змін до Закону "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо посилення громадського контролю у сфері антикорупційної діяльності", - наголошується в повідомленні.

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Також Мінгареллі висловив занепокоєння щодо законопроекту № 5672 (УНІАН: про внесення змін до Закону "Про запобігання корупції" щодо визначення посадової особи публічного права), який зареєстровано на сайті Верховної Ради 19 січня.

"Законопроект № 5672 – менеджери державних підприємств не мають уникати подання електронних декларацій", - наголосили у Представництві ЄС.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Данії Андрес Самюельсен вірить в економічний потенціал України за умови боротьби з корупцією й запевняє, що Європейський Союз та Данія не залишать Україну на шляху реформ.