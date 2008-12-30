Конституційний суд отримав скаргу Ющенка на Тимошенко

До Конституційного Суду України сьогодні надійшло конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення» від 26 листопада 2008 року № 1085.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, згідно з Регламентом суду, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату КС.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про зупинення дії постанови Кабінету міністрів України від 26 листопада 2008 року №1085», якою було затверджено Державну програму впровадження цифрового телерадіомовлення та надав низку доручень щодо забезпечення виконання зазначеної Програми.

Президент вважає, що перехід від аналогового до цифрового телерадіомовлення без належної державної підтримки соціальної складової такого процесу, з огляду на соціальну значимість ефірного наземного телебачення, призведе до обмеження доступу громадян до інформації.