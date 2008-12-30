Глава КС дав роз'яснення про терміни проведення президентських виборів
Стрижак сподівається на розсудливість
Голова Конституційного суду України Андрій СТРИЖАК заявляє, що відсутність рішення КС про терміни проведення президентських виборів не може перешкоджати їх проведенню.
Таку думку він висловив в інтерв`ю газеті «Сегодня».
«Розгляд подання в КС не припиняє дію закону», - пояснив голова КС, додавши, що в цьому випадку в Конституції України прописані терміни проведення виборів.
У той же час А.СТРИЖАК зазначив, що нинішні положення Конституції щодо дати проведення президентських виборів дають підстави різним політикам тлумачити їх по-своєму. «У жовтні, в грудні або аж у 2010 році», - сказав голова КС. Він нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про свій намір звернутися з відповідним зверненням до Конституційного суду. «Але ми б хотіли, щоб він зробив це завчасно, щоб знову не було спекуляцій навколо термінів прийняття рішення», - підкреслив А.СТРИЖАК.
«Я сподіваюся, що цього року (2009 – УНІАН) наші політичні лідери будуть більш розсудливі і вноситимуть подання не в останні місяці, а завчасно», - зазначив А.СТРИЖАК.
Як відомо, стаття 103 Конституції України передбачає, що чергові вибори Президента проводяться в останню неділю останнього місяця п`ятого року повноважень глави держави.
В.ЮЩЕНКО обійняв посаду Президента України 23 січня 2005 року.