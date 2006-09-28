Янукович тисне на Ющенка

“Наша Україна” заявляє, що питання звільнення голів облдержадміністрацій не може розглядатися на засіданні Кабінету Міністрів, оскільки це не входить до компетенції уряду.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою партії “Наша Україна”, “у такому намірі ми вбачаємо грубе втручання в конституційну прерогативу глави держави.

Політичне підгрунтя таких дій очевидне: губернаторам закидають “незадовільне рішення проблем, що стримують соціальний і економічний розвиток”, проте загальновідомим є той факт, що найбільші заборгованості по заробітній платі є в Донецькій і Луганській областях, але про їхніх керівників уряд замовчує”.

Такі дії “Наша Україна” розцінює “як чергову спробу (після “брюссельських заяв”) прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА перебрати на себе повноваження Президента України. Ми виступаємо проти цього і наполягаємо на тому, що питання перебування губернаторів на займаних посадах вирішує виключно Президент України”.

“Наша Україна” вважає це спробою тиску на главу держави. Основою оцінки діяльності голів облдержадміністрацій повинні бути їх професійні якості, а не політична кон’юнктура, йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом постанови уряду, розповсюдженим сьогодні на засіданні Кабміну, пропонується порушити перед Президентом питання про доцільність перебування на займаних посадах голови Полтавської ОДА Валерія АСАДЧЕВА (член УНП), голови Тернопільської ОДА Івана СТОЙКА (НСНУ), голови Харківської ОДА Арсена АВАКОВА (НСНУ), голови Херсонської ОДА Бориса СІЛЕНКОВА (НСНУ) та голови Чернігівської ОДА Миколи ЛАВРИКА (Партія промисловців і підприємців, що входить у блок «Наша Україна») за незадовільне розв’язання проблем, що стримують економічний і соціальний розвиток відповідних регіонів.

Крім того, уряд планує вказати голові Раді міністрів АРК Володимиру ПЛАКІДІ, голові Дніпропетровської ОДА Надії ДЕЄВІЙ, голові Закарпатської ОДА Олегу ГАВАШІ та голові Черкаської ОДА Олександру ЧЕРЕВКУ на низьку підготовку до експлуатації у зимовий період житлового фонду, котелень, теплових пунктів і теплотрас, водопровідно-каналізаційного господарства і незадовільні розрахунки населення за спожиті житлово-комунальні послуги.