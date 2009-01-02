Нафтогаз нагадав Газпрому про взаємну залежність

У НАК «Нафтогаз Україна» відкидають звинувачення «Газпрому» в несакціонованому відборі Україною російського газу.

Як заявив начальник Управління у справах зв`язків з громадськістю «Нафтогазу України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москви», відбір газу не відбувається.

«Тобто, газ йде до Європи в повному об`ємі. Єдине, про що ми вчора заявляли, що для роботи системи необхідно 20 мільйонів кубів на добу так званого технологічного газу, який використовується для роботи системи», - сказав він.

Також В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ заявив, що Україна і Росія знаходяться в рівній залежності.

«Давайте виходити з того, що ми знаходимося в рівній залежності. З одного боку, Україна залежить повністю від того газу, який йде з Росії, йде від "Газпрому". З другого боку, "Газпром" на 60 і більше відсотків залежить від транзиту свого товару територією України. Тобто, якщо ми знову повернемося до питання про транзит, не можна прив`язувати або порівнювати Україну з країнами Євросоюзу, тому що в принципі Україна як транзитер унікальна в цьому відношенні. Відповідно, тут і умови переговорів теж повинні розглядатися саме з цієї точки зору – що Україна, по суті, на сьогоднішній день основний транзитер російського газу до Європи. Тому мені здається, поступки, якщо вони йдуть, вони повинні бути обопільними», - сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

При цьому він додав, що, на його думку, сторонам вдасться домовитися, «але домовленості ці вже будуть на міждержавному політичному рівні, а не на рівні господарюючих суб`єктів».

Також В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що Україні «на сьогоднішній день, виходячи з тих запасів, які були зроблені за останні півроку 2008 року, запасів повинно вистачити до кінця опалювального сезону, тобто до кінця квітня місяця. Це у разі такого аврального розвитку подій, як це відбувається зараз», - додав він.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 січня, офіційний представник російського «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що Україна веде несанкціонований відбір російського газу, який йде по українських магістральних трубопроводах на експорт до Європи.

"Українська сторона відкрито визнає, що краде газ, і цього не соромиться", - сказав він на прес-конференції в Москві.

З 1 січня «Газпром» припинив поставки газу до України. Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту.

Українське керівництво вважає, що, керуючись домовленістю з Росією про трирічний перехід на європейську ринкову ціну, ціна газу в 2009 році в Україні повинна коливатися від 204 до приблизно 210 доларів.

Разом з тим глава “Газпрому” Олексій МІЛЛЕР 1 січня заявив, що «у зв`язку з відмовою України від пропозиції про пільгові умови поставок газу в 2009 році за ціною 250 доларів, «Газпром» здійснюватиме поставку газу до України з січня за ринковою європейською ціною - 418 доларів за тисячу кубометрів». (У 2008 році Україна платила 179,5 дол. за тисячу кубометрів газу).