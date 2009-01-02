Ющенко підписав низку антикризових законів (перелік)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав низку законів, ухвалених Верховною Радою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, зокрема, підписано закони, що передбачають антикризові заходи та вдосконалення надання державної соціальної допомоги: № 799-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення" (прийнятий 25 грудня 2008 року) та №800-VI "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (прийнятий 25 грудня), № 796-VI "Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям" (прийнятий 24 грудня).

Також підписано закони, які регулюють сферу підприємництва та виробництва:

- №689-VI від 18 грудня "Про внесення змін до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції";

- №797-VI від 25 грудня "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування" (щодо ставок акцизного збору на етиловий спирт, алкогольні напої та тютюнові вироби);

- №693-VI від 18 грудня "Про внесення змін до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди);

- №798-VI від 25 грудня "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо рентної плати за природний газ);

- №809-VI від 25 грудня "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців";

- №801-VI від 25 грудня "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів";

- №675-VI від 17 грудня "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо черговості задоволення вимог страхувальників у разі ліквідації страховика";

- №795-VI від 24 грудня "Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування".

Також глава держави підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Червону книгу України" щодо покращення охорони рідкісних видів тварин і рослин" (№805-VI від 25 грудня).