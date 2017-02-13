Російський письменник став заступником командира "батальйону" бойовиків "ДНР"

09:53, 13 лютого 2017
Війна
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Російський письменник Захар Прилєпін з жовтня 2016 року обіймає посаду заступника командира "батальйону" з роботи з особовим складом "ДНР".

Прилепін став на бік

За словами Прилєпіна, "батальйон" почав формуватися влітку 2016 року, він належить "полку спеціального призначення "ДНР", передає Дождь.

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У відповідь на питання про те, чи брав участь він в боях у складі батальйону, письменник зазначив, що "політрук — це не вихователь в дитячому саду". "Якщо ви розумієте, про що запитуєте, — я, будучи "заступником комбата", не можу не брати участі ні в чому. <...> Батальйон перебуває безпосередньо на лінії зіткнення, виконує бойові завдання", — пояснив Прилєпін.

З початку АТО на Донбасі Прилєпін брав участь в організації доставки туди так званої гуманітарної допомоги. Також він організовував поїздки на схід України російських "діячів" культури.

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Теги: #Донбас#Росія#ДНР#письменник