Порошенко посмертно нагородив генерала, який відмовився розганяти Майдан

Як повідомили у прес-службі глави держави, генерала відзначено високою державною нагородою за визначні особисті заслуги у зміцненні обороноздатності та безпеки Української держави, самовіддане служіння народові України, зразкове і бездоганне виконання військового обов’язку.

«Боляче, що такі люди йдуть саме тепер. Дякую за гідну службу, Геннадію Петровичу. За витримку, за мужність і за чесність дякую. Світла пам’ять про Вас назавжди залишиться у наших серцях», - наголосив президент.

Читайте такожПомер генерал-полковник Геннадій Воробйов, який відмовився виводити армію проти учасників Майдану

Як нагадали у прес-службі, колишній перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Геннадій Воробйов з позивним «Вільний» раптово помер у своєму кабінеті ректора Національної академії оборони в суботу, 11 лютого.

У 2009-2014 роках генерал Геннадій Воробйов обіймав посаду командувача Сухопутних військ. 16 січня 2014 року він відмовився виконувати наказ про застосування сили до активістів Майдану. З початком агресії проти України, генерал-полковник брав участь у розробці багатьох військових операцій, в тому числі під Дебальцевим, будучи першим заступником начальника Генштабу Збройних сил. Загалом понад два роки війни прослужив Україні безпосередньо на передовій. Останні місяці бойовий досвід передавав наступному поколінню військових, керуючи Національним університетом оборони.

За сумлінну та бездоганну службу Геннадій Воробйов нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та III-го ступенів, орденом «За мужність» III-го ступеня, багатьма медалями та відзнаками Міністерства оборони України та інших силових структур держави.