Тимошенко: без Надії не буває Перемоги

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає свято Різдва Христового символом віри у світле та щасливе майбутнє і бажає всім українцям сімейного добра та любові.

Про це йдеться у вітанні прем’єра з Різдвом Христовим, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів.

“Серед великих християнських свят це свято Надії, а Воскресіння чи Великдень – свято Перемоги. Без надії не буває перемоги. Ці два свята вселяють у нас віру у все світле та щасливе, вчать не розчаровуватися, коли наражаєшся на щоденні випробування”, - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр висловила впевненість, що саме віра нині так потрібна кожному з нас. “Нехай Віфлеємська зірка, що засіяла більше двох тисяч років тому і сповістила про народження маленького Ісуса, стане для кожного з нас символом непереможності добра та любові. Ми з надією подолаємо всі труднощі! Вірю, що все буде добре!”, - сказала глава уряду.

“Сімейного добра та любові, краси та наснаги, Божої допомоги й опіки. З Різдвом Христовим! Добра та злагоди. Смачної куті!”, - побажала прем’єр.