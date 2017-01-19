Співробітники прокуратури Запорізької області "погоріли" на збуті наркотиків - ГПУ
11:15, 19 січня 2017Інциденти
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Генеральна прокуратура України затримала співробітників прокуратури Запорізької області за збут наркотиків.
Співробітники прокуратури "погоріли" Facebook / Юрий Луценко
Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.
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«Генеральна інспекція разом з департаментом економіки ГПУ затримали збувальника і споживача наркотиків, якими були працівники місцевої прокуратури Запорізької області. Пару років за гратами допоможе усвідомити неможливість поєднувати ведення кримінального провадження і наркотичних «доріжок»,- написав Луценко.
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