Співробітники прокуратури Запорізької області "погоріли" на збуті наркотиків - ГПУ

11:15, 19 січня 2017
Інциденти
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Генеральна прокуратура України затримала співробітників прокуратури Запорізької області за збут наркотиків.

Facebook / Юрий Луценко

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

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«Генеральна інспекція разом з департаментом економіки ГПУ затримали збувальника і споживача наркотиків, якими були працівники місцевої прокуратури Запорізької області. Пару років за гратами допоможе усвідомити неможливість поєднувати ведення кримінального провадження і наркотичних «доріжок»,- написав Луценко.

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Теги: #Луценко#ГПУ