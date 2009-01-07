Газпром пред'явить у Брюсселі транзитний контракт

Представники "Газпрому" мають намір провести 8 січня в Брюсселі переговори щодо постачання газу до Європи з Єврокомісією і Європарламентом. Про це у вівторок ввечері на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром Путіним заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер.

На майбутній зустрічі представники "Газпрому", зокрема, планують ознайомити європейських партнерів з контрактами на транзит газу через територію України. Очікується, що делегація "Газпрому", яку очолить Міллер, проведе в Брюсселі зустрічі з головою Європарламенту Хансом-Гертом Поттерінгом і єврокомісаром з питань енергетики Андрісом Пієбалгсом. Міллер також може зустрітися і з головою Єврокомісії Жозе Мануелом Баррозу, повідомляє РІА “Новости”.

Як повідомляв УНІАН, делегація Єврокомісії, яка перебуває в Україні на запрошення офіційного Києва для вивчення проблем транзиту газу РФ до Європи, дістала доступ до всіх матеріалів, окрім газових контрактів з Росією, але Україна готова надати їх, якщо погодиться "Газпром", повідомив перший заступник розділу секретаріату президента України Олександр Шлапак.