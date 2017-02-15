Керівник САП про справу Охендовського: Сміється той, хто сміється останнім

Як передає кореспондент УНІАН, про це Холодницький сказав, коментуючи заяву Охендовського про те, що слідство нібито не має жодних доказів його провини, і що слідчі самі понесуть відповідальність за притягнення його до кримінальної відповідальності.

“З приводу того, що він (Охендовський) насміхається, то кожен робить свої висновки. Але я впевнений (у цій справі — УНІАН). Ми змушені були продовжити слідство по цій справі ще на два місяці, хоча я очікував завершення слідства, адже чув у листопаді та грудні запевнення, що там «залізобетонні» докази. Я очікував у лютому обвинувальний акт. А те, що він насміхається, - то сміється той, хто сміється останнім. Тому почекаємо”, - сказав Холодницький.

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Окрім того, він зазначив, що не варто серйозно сприймати заяви Охендовського про порушення кримінального провадження проти детективів НАБУ за його заявою.

“У кожного є своє право. У нас чи не по кожному провадженню нам закидають, що ми щось не так робимо. Зараз такий Кримінальний процесуальний кодекс, що для порушення провадження не потрібна дослідча перевірка. Зараз хтось щось сказав - і вже є провадження. Тому це не потрібно сприймати так от страшно”, - наголосив керівник САП.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура оголосила Охендовському підозру в отриманні хабарів в особливо великих розмірах, а саме коштів з "чорної каси" Партії регіонів.

За даними НАБУ, загальна сума хабарів, які отримав підозрюваний, перевищує 160 тис. доларів.

Голова ЦВК запевняє, що доведе свою невинуватість і не втікатиме з України.

9 лютого Апеляційний суд Києва відмовився скасувати запобіжний захід Охендовському у вигляді особистого зобов'язання. Таким чином, захід діяв до 13 лютого. Також апеляційний суд відмовився відсторонити Охендовського від посади голови ЦВК.

Після оприлюднення цих рішень Охендовський заявив, що справа проти нього «розвалиться», а він має намір добитися покарання тих, «хто її сфальшував».

Сьогодні Холодницький повідомив, що 13 лютого завершився двомісячний термін проведення досудового розслідування справи проти голови ЦВК, й термін розслідування продовжено ще на два місяці.