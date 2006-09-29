Політикам і повіям українці довіряють найменше

Найбільше українці довірять вчителям, найменше – політикам і повіям.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Українським Центром економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова.

Результати дослідження засвідчили, що вчителі як професійна група є лідерами суспільної довіри серед представників 18 професій, які були названі в переліку. Вчителям повністю довіряють 26,4% опитаних, скоріше довіряють – 54,9%. Рівень недовіри є значно нижчим: повністю не довіряють – лише 3,5%, скоріше не довіряють – 10,3%. Таким чином, баланс довіри (різниця позитивних і негативних відповідей) склав +67,5%.

Водночас, варто зазначити, що, порівняно з результатами аналогічного опитування, проведеного у 2002 році, рівень повної довіри до вчителів відчутно знизився. У лютому 2002 року вчителям повністю довіряли 43,7% респондентів, а баланс довіри становив 81,3%.

Другу і третю позицію в цьогорічному рейтингу посіли будівельники (баланс довіри +53,1%) і військовослужбовці (+43,5%). Близькими до цих позицій є священнослужителі (+42,7%) та юристи (+42,5%). Також позитивний баланс довіри мають економісти (+36,6%), лікарі (+35,9%), журналісти (+24,9%), соціологи (+23,6%). Недовіра переважає у ставленні до міліціонерів, банкірів, народних цілителів, астрологів, продавців, психотерапевтів і страхових агентів.

Останні позиції в рейтингу суспільної довіри посіли політики (баланс довіри -54,5%) і повії (-67,0%) – представникам цих професійних груп повністю довіряють 1,9 та 1,7% опитаних, відповідно.

Незважаючи на високий рівень довіри до вчителів, громадяни констатують низький рівень їх авторитету як серед дітей, так і серед батьків. Як високий авторитет учителя серед дітей оцінили 10,7% опитаних; як середній – 47,3%; низький – 33,4% (решта – не змогли визначитися). Авторитет учителя серед батьків вважають високим 11,3% опитаних, середнім – 52,5%; низьким – 27,2%. Порівняно з аналогічними опитуваннями, проведеними у 2002 та 2004 роках, результати змінилися незначним чином.

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 22 вересня 2006 року в усіх регіонах України. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.