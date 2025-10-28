Представники ТЦК зупинили для перевірки документів автомобіль, а поліцейський вирішив втрутитися.

В Одесі затримали п’яного правоохоронця, який зброєю погрожував військовослужбовцям ТЦК та СП і розбив прикладом скло у їхньому службовому автомобілі.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, наразі з'ясовуються обставини інциденту, що стався 27 жовтня в Одесі між правоохоронцем і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За попередньою інформацією, вчора о 21:35 співробітники ТЦК та СП для перевірки документів зупинили на вулиці автомобіль. У цей момент до них під’їхало інше авто, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події.

"Зловмисника невдовзі зупинили інші правоохоронці. Порушник виявився співробітником одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброю вилучено, на правопорушника складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані", - йдеться у повідомленні.

Наразі відкрито провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Місцеві Telegram-канали пишуть, що подія сталася на вулиці Великій Арнаутській, затриманий – співробітник патрульної поліції зі спецпідрозділу "Хижак", який перебував за кермом автомобіля Nissan Leaf.

"Він вийшов з машини з карабіном, направив зброю на поліцейських і представників ТЦК. Розбив вікно службового автомобіля. Після застосування сльозогінного газу поліцейський втік, але був затриманий на Люстдорфській дорозі", - йдеться у повідомленні.

Торік в Одесі водій протягнув співробітника військкомату на дверях автівки, намагаючись втекти від нього. Інцидент стався у Приморському районі міста, де військовослужбовець здійснював оповіщення цивільного населення.

Водій відмовився показати військово-облікові документи, почав рух авто, внаслідок чого "протягнув" військовослужбовця на дверях транспортного засобу на значну відстань. В результаті, чоловік, який служить у ТЦК після поранення на фронті, отримав струс мозку.

