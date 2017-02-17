Маккейн про українців: я бачив, як ці сміливі хлопці воюють самі проти росіян без підтримки зброєю із США

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Маккейн висловив під час дискусії на тему: «Майбутнє Заходу: занепад чи піднесення», яка відбулась в рамках 53-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Я бачив, як ці сміливі хлопці воюють самі проти росіян без підтримки зброєю із США. Я бачив, як видали медаль матері українського воїна, якого вбив російський снайпер. Вона стояла і приймала нагороду за свого сина, і по обличчю текли сльози. Росіяни вбивають українців кожного Божого дня, вони їх просто вбивають», - заявив він.

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«Я впевнений, що справи можуть стати ще гіршими, це час випробувань для нової адміністрації (президента США)», - додав Маккейн.

«Саме це той час, коли нам треба показати свою солідарність… питання України – це одне з основних питань, яке піднімає стурбованість з безпекою як в ЄС, так і в США», - зауважив сенатор.