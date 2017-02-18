Меркель: У процесі мирного врегулювання ситуації на Донбасі робота продовжиться попри розчарування

Про це вона сказала на Мюнхенській міжнародній конференції з безпеки.

Меркель вкотре заявила, що Мінські угоди є єдиною основою для збереження відкритих каналів комунікації для врегулювання ситуації на сході України.

Також голова німецького уряду висловилася проти пошуку нових варіантів урегулювання ситуації на сході України, оскільки, на її думку, Мінські домовленості можуть дати результат.

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Разом з тим, за словами Меркель, якщо говорити про перші кроки із врегулювання ситуації на Донбасі, то вона бачить дві великі проблеми у реалізації Комплексу заходів із виконання Мінських угод, підписаних Тристоронньою контактною групою у лютому 2015 року.

Зокрема, за словами канцлера, в той час, коли було підписано Комплекс заходів, впровадження Мінських угод розпочалося з припущення, що політичні кроки можна реалізувати у перший день після укладення угоди про припинення вогню.

Ще однією проблемою вона назвала те, що перемир'я після укладення Комплексу заходів так і не розпочалося.

"Проблема полягала у тому, що коли Мінська угода стала чинною, не існувало справжнього режиму припинення вогню, оскільки конфлікт продовжувався", - заявила Меркель.

Вона додала, що тоді ніколи не було тривалого режиму тиші впродовж повних 5-6 днів, що робило виконання політичних кроків неможливими.

"Україна в той же час сказала, що ми ініціюємо цей політичний процес, саме тому ми працюємо разом у декількох підгрупах контактної групи, ми працюємо над виборами і тощо", - зазначила Меркель.

При цьому вона заявила, що необхідно продовжувати намагатися знайти політичні шляхи врегулювання ситуації на сході України.

"Ми ще не знайшли політичного рішення, і я більш ніж готова докласти всіх зусиль до цього", - сказала Меркель.

Вона зазначила, що інколи у цьому процесі - у намаганні мирно врегулювати ситуацію на сході України - виникають розчарування, але робота продовжиться.

Окремо вона висловилася за необхідність співпраці західних країн з Росією.